Бизнесмен Олег Дерипаска жёстко раскритиковал Центробанк за финансовую политику в период пандемии коронавируса

Центробанк, по выражению Олега Дерипаски, «пробил дно в своем болотце». Так он отреагировал на недавние заявления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. По мнению миллиардера, регулятор не принимает мер необходимых в условиях кризиса. В том числе не горит желанием оказать прямую материальную помощь населению и отказывается снижать ключевую ставку. Об этом Дерипаска написал на своем сайте и в телеграм-канале. В целом ЦБ неверно оценивает ситуацию в российской экономике, считает миллиардер. Он пришел к выводу о том, что главный банк страны не рассматривает нынешнюю ситуацию как кризис и не намерен действовать решительно для улучшения в стране финансовых условий. Недовольство Дерипаски вызывает и то, что ЦБ до сих пор прогнозирует положительный рост экономики по итогам года. Возможно регулятор так хочет скрыть глубину нарастающих проблем, обеспокоен предприниматель. Он указал на опыт США и Гонконга, где гражданам была оказана прямая материальная помощь, При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина называла крайними мерами такие выплаты населению.

Центробанк на прошлой неделе сохранил ключевую ставку на уровне 6 процентов. Ослабление рубля регулятор назвал временным фактором.