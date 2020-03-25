Более 112 тысяч человек находятся под медицинским наблюдением в России из-за коронавируса, — это данные сайта Стопкоронавирус.рф, — он запущен правительством для информирования о ситуации.

По официальным данным, в России зарегистрировано 495 случаев, 22 человека выздоровели.