Американский сенат и администрация Трампа согласовали пакет мер по стимулированию экономики на 2 трлн долларов

Американский сенат и администрация Дональда Трампа согласовали пакет мер по стимулированию экономики на два триллиона долларов. По данным The Washington Post, законопроект предусматривает единовременные выплаты американским налогоплательщикам в одну тысячу 200 долларов, поддержку малого бизнеса, создание фонда помощи промышленности городам и штатам, а также значительное увеличение страхования от безработицы.