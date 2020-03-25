Компания Боинг с сегодняшнего дня приостанавливает производство на своих заводах в штате Вашингтон из-за коронавируса

Компания Боинг с сегодняшнего дня приостанавливает производство на своих заводах в штате Вашингтон в США из-за коронавируса. Деятельность компании прекращена как минимум на две недели.

О решении закрыть свои производственные объекты в районе Пьюджет Саунд в штате Вашингтон, на которых трудятся более половины из 150-ти тысяч сотрудников компании, Боинг объявил в понедельник. За день до того в больнице от коронавируса скончался сотрудник одного из заводов Пьюджет Саунд — инспектор, работавший на обслуживании Дримлайнере 787, но Боинг отрицает, что принял решение о закрытии предприятий непосредственно из-за этого инцидента. Сейчас у 25 сотрудников компании на производствах Пьюджет Саунд подтвержден коронавирус, а штат Вашингтон стал одним из эпицентров эпидемии — там на сегодня 2200 подтвержденных случаев и 110 смертей, одна шестая из всех фатальных случаев в США. Еще на прошлой неделе власти города Эвверет, где расположен один из заводов Боинга системы Пьюджет Саунд, издали указ о необходимости всем жителям оставаться дома, но сотрудники Боинга были отдельной оговоркой исключены.

Трудовые правила Боинга предусматривает оплату только пяти рабочих дней в году для сотрудников на случай чрезвычайных внешних обстоятельств, но в связи с коронавирусом руководство решило увеличить этот срок вдвое, чего как раз хватит на две недели, на которые закрываются заводы Пьюджет Саунд.

Ранее указ, обязывающий жителей соблюдать самую строгую форму изоляции и оставаться дома, издал и губернатор Вашингтона — таким образом, штат стал 17-м по счету, перешедшим на строгую форму изоляции во время коронавируса.