Нефть эталонных марок сегодня растет в цене на позитивных новостях из США

Сенаторы-демократы и администрация Дональда Трампа согласовали двухтриллионный пакет мер стимулирования экономики в условиях пандемии коронавируса.

Стоимость майских фьючерсов на Brent на Лондонской бирже превышает 28 долларов за баррель, — сообщает Интерфакс.

Азиатские рынки также устремились вверх – некоторые инвесторы впервые за последние недели покупают акции, — отмечает The Wall Street Journal.