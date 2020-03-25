В столичной больнице имени Мухина проведут проверку

Этому предшествовала смерть мужчины, который, как выяснили Открытые медиа, болел пневмонией, но лечил его кардиолог.

Больницу в Новогиреево один из пациентов Дмитрий Денисов сравнил с ночлежкой. Он пожаловался интернет-изданию на то, что в туалетах накурено, еда плохая и холодная, одеяла тонкие и короткие. Впрочем, это еще не все. Денисов рассказал, что его с диагнозом пневмония как и еще нескольких человек положили в отделение кардиологии и их лечил соответствующий врач. К пациенту пульмонолог пришел только спустя почти неделю. Его сосед по палате, которого врач заверил, что всё под контролем, вскоре оказался в реанимации и умер. В столичном департаменте здравоохранения сказали, что проверят условия содержания пациентов. К смерти одного из них привело отсутствие нескольких органов и ряд заболеваний, пневмония основным не была, сообщили Интерфаксу в ведомстве. Коронавирус у умершего тоже не выявили, добавили в департаменте.

Число заболевших коронавирусом в России приближается к пятистам, из них 290 в Москве.