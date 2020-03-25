К сегодняшнему утру в мире почти 400 тысяч человек инфицированы новым коронавирусом

Скончались более 18 тысяч, выздоровели свыше 100 тысяч человек, — сообщает газета South China Morning Post — она ведет электронный подсчет, основываясь на официальной статистике из разных стран. В Европе по количеству заболевших и летальных исходов по-прежнему лидирует Италия.

В России зафиксировано 495 случаев коронавируса, из них 290 — в Москве.