Генконсульство России в Нью-Йорке настоятельно рекомендует гражданам России вернуться на родину

Дипломаты предупредили о возможном закрытии воздушного пространства США. После 29 марта Аэрофлот будет выполнять рейсы только из Нью-Йорка.

По данным Всемирной организации здравоохранения, США на третьем месте по количеству заразившихся коронавирусом после Китая и Италии. ВОЗ не исключает, что Соединенные Штаты могут стать новым эпицентром пандемии, — передает CNN.