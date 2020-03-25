Непотушенные сигареты стали причиной пожара в частном доме под Пензой, в результате которого погибли семь человек — трое детей и четверо взрослых, — сообщает Интерфакс, ссылаясь на информированный источник.

По предварительным данным, вчера вечером жильцы дома и их гости злоупотребили алкоголем. Очаг возгорания находился в одном из спальных помещений.