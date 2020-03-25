В Москве пациенты с легкой формой коронавирусной инфекции могут лечиться дома

Регламент, утвержденный Департаментом здравоохранения, будет действовать до 30 марта.

«Легким» считается течение заболевания, при котором у пациента температура ниже 38 с половиной градусов, дыхание свободное, частота вдохов меньше 30 в минуту и кровь достаточно насыщена кислородом.

В обязательном порядке будут госпитализировать пациентов из группы риска: людей старше 65 лет, беременных и имеющих хронические заболевания, — сообщает издание Медуза.