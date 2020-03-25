Около 400 жителей Северо-Курильска эвакуированы в безопасную зону из-за угрозы цунами после землетрясения, — сообщили ТАСС в министерстве по чрезвычайным ситуациям. По предварительным данным, серьезных разрушений нет. Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в среду в Тихом океане, в Северо-Курильске ощущались подземные толчки силой 5-6 баллов, в Южно-Курильске — 3 балла.