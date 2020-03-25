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08:32, 25 марта 2020

Олег Дерипаска считает, что Центробанк либо не осознает серьезность будущих проблем, либо пытается их скрыть

Миллиардер Олег Дерипаска считает, что Центробанк либо не осознает серьезность будущих проблем на фоне пандемии коронавируса и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть. Об этом он написал на своем сайте и в Telegram-канале. Как выразился бизнесмен, ЦБ «пробил дно в своем болотце, которое он бережно лепил последние четыре года на отрывках из учебников по макроэкономике 50-х и 60-х годов». Дерипаска обратил внимание на то, что Банк России по-прежнему прогнозирует положительные темпы роста экономики по итогам года. Также он раскритиковал власти за отсутствие прямой материальной поддержки россиянам. Миллиардер привел в пример Китай и США, которые оказали своим гражданам такую помощь.



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