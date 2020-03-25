Головинский суд приступит сегодня к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении аспиранта МГУ Азата Мифтахова

Его обвиняют в хулиганстве.

Мифтахова задержали по подозрению в изготовлении взрывчатки, а затем поместили в следственный изолятор из-за обвинений в хулиганстве. В начале февраля Мосгорсуд продлил его арест до 7 апреля, аспирант МГУ содержится под стражей в СИЗО уже более года.

По версии следствия группа молодых людей Азат Мифтахов, Елена Горбань и Андрей Ейкин разбили окно в офисе «Единой России» в московской районе Ховрино и бросил внутрь дымовую шашку. Произошло это в январе 2018 года. Аспиранта МГУ задержали через год после того, как засекреченный свидетель заявил, что видел бросивших шашку. На лице у них были маски, однако он опознал Мифтахова.

По словам аспиранта, после задержания силовики били его и угрожали шуруповертом, который приставили к груди.

В поддержку Азата Мифтахова прошло множество акций.