Столичные власти разрешили лечиться от коронавируса дома

Остаться дома пациент сможет только если у него болезнь протекает легко. Температура не поднимается выше 38-ми с половиной градусов, нет никаких проблем с дыханием, уровень насыщения крови кислородом превышает 93 процента, говорится в документе, накануне утвержденном столичным департаментом здравоохранения. Если хотя бы один из этих признаков не соблюден, заболевшего коронавирусом отвезут в больницу. Госпитализируют и людей старше 65-ти лет даже если заболевание у них протекает в лёгкой форме. То же самое касается беременных женщин, пациентов с хроническими заболеваниями и тяжёлыми симптомами. Кроме того заболевшего, в чьей семье есть люди из высокой категории риска и отселить их невозможно тоже госпитализируют, отметили в департаменте. При лечении на дому назначат противовирусные препараты, обильное питьё и жаропонижающие. Пациент при необходимости сможет связаться с терапевтом онлайн. Такие правила установлены до 30 марта.

В Москве коронавирусом заболели 290 человек. Всего в России число зараженных приблизилось к пятистам.