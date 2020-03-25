Около 400 человек эвакуированы в безопасное место в Северо-Курильске из-за угрозы цунами

Оно возникло после сильного землетрясения магнитудой 7,2. Как сообщили ИФ МЧС, в результате землетрясения в Северо-Курильске зафиксированы разрушения стояков печных труб. Котельная города работает в штатном режиме. Электроснабжение не нарушено. Сейсмологи наблюдали на месте событий минимум три «пакета» волн.