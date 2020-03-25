Представители баскетбольной Евролиги обсудят в ходе телефонной конференции возможность возобновления сезона

Все клубные баскетбольные турниры Европы были приостановлены две недели назад – 12 марта. В Евролиге осталось сыграть 6 туров регулярного чемпионата, а в Еврокубке предстоит провести четвертьфиналы. Карантин должен продлиться до 11 апреля, но уже сейчас существуют полярные мнения относительно того, стоит ли его возобновлять вообще. Известный спортивный обозреватель Эмилиано Карчиа, представляющий портал Спортснет пишет в своем Твиттере, что Лига будет настаивать на продолжении сезона, тогда как игроки могут быть против. Отчасти, эту версию подтверждают высказывания разыгрывающего ЦСКА Майка Джеймса. Сезон окончен – написал он в своем Твиттере – станьте уже реалистами и проснитесь. Наиболее вероятным сценарием будет продление приостановки сезона.

Кроме того, предметом обсуждения должна стать ситуация с зарплатами баскетболистов.