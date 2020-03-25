Новое руководство «Ведомостей» накануне встретилось с коллективом издания

По словам нового главного редактора, он не читает газету и не знаком с ее внутренним уставом.

Новый владелец «Ведомостей» Константин Зятьков накануне днем представил коллективу издания Андрея Шмарова, который на днях был назначен главным редактором. Ради этого журналисты, работающие в удаленном режиме из-за коронавируса, собрались в редакции. Как пишет издание «Открытые медиа», беседа со Шмаровым вызвала у многих сотрудников возмущение. Новый руководитель «Ведомостей» сравнил газету с подержанным «Бентли», а также признался, что не читает ее после выхода статьи, которая ему не понравилась. Кроме того, Шмаров не знаком и с так называемой «Догмой» — сводом правил, определяющим работу издания. Помимо прочего, новый главный редактор упомянул и о том, что считает нормальной ситуацию, когда собственник хочет изменить текст той или иной статьи. Сразу несколько журналистов после встречи со Шмаровым признались, то задумываются об уходе.

Об уходе бывшего главного редактора «Ведомостей» Ильи Булавинова стало известно в понедельник. Вслед за ним издание покидает и шеф-редактор сайта Максим Товкайло.