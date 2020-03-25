Население Северо-Курильска эвакуируют на сопки в связи с объявленной тревогой цунами

Подход волны цунами к Курилам ожидается в 07.04 мск. «Людей выводят на возвышенные места. Организованно прошла эвакуация воспитанников детсада и школьников», — сообщает пресс-служба. Как сообщает областной главк МЧС, в 500 километрах от Петропавловск-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 7,6. В

четырех районах Камчатки жители ощутили землетрясение силой до 5 баллов. Тревога цунами объявлена по всему Северо-Курильскому району.