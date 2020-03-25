Премьер-министр Михаил Мишустин поручил до 25 марта представить предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантина по коронавирусу.

Правительство РФ принимает упреждающие меры по сдерживанию распространения коронавируса, сказал Михаил Мишустин. Премьер-министр добавил, что правительство следит за информацией, поступающей из министерств, ведомств и регионов.

«Я поручил Росздравнадзору совместно с регионами представлять в правительство актуальную информацию о готовности медицинских учреждений на местах к оказанию помощи зараженным коронавирусной инфекцией, а также до 27 марта представить мне данные, сколько по всей стране в разрезе регионов в каждой конкретной медицинской организации развернуто инфекционных боксов, сколько специалистов смогут принять больных и оказать им помощь, какое оборудование там установлено».

По словам премьер-министра, сводная информация данных мониторинга должна обновляться раз в три дня.