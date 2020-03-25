Христиане по всему миру сегодня вместе прочитают молитву в ответ на пандемию коронавируса

Ранее к этому призывал папа Римский.

Молитва «Отче наш» одновременно прозвучит сегодня в разных странах. Предполагается, что верующие начнут читать её в полдень по ватиканскому времени. По Москве это в десять утра. Поскольку инициатива исходила от папы Франциска, то в первую очередь речь идет о местах, где проживают католики. Тем не менее, он призывал глав и других церквей также поддержать эту идею. Понтифик объявил, что в это тяжелое время всем необходимо объединиться, чтобы выразить поддержку медицинским работникам, а также властям и полицейским, которые вынуждены принимать жёсткие меры.

В Русской православной церкви в свою очередь официально на призыв папы Франциска отвечать не стали. При этом, на минувшей неделе патриарх Кирилл утвердил специальную молитву против коронавируса. Её уже должны читать во всех храмах РПЦ. Также в Московском патриархате решили не отменять богослужений из-за пандемии, как это сделали уже в целом ряде стран

Всего в мире подтверждено более трёхсот семидесяти тысяч случаев заболевания. Из них около трети выздоровели, а чуть более шестнадцати тысяч погибли.