Защита Джулиана Ассанжа попросит о его освобождении из-за риска заражения коронавирусом

Длительная самоизоляция Ассанжа в эквадорском посольстве в Лондоне негативно сказалась на его здоровье. У основателя Wikileaks ряд хронических заболеваний, сообщалось о проблемах с легкими. Теперь он в группе риска. Чтобы не ухудшать статистику по зараженным коронавирусом в Великобритании в целом в британских тюрьмах в частности, Ассанжа нужно отпустить под залог. Адвокаты подадут соответствующее прошение в Вестминстерский магистратский суд.

Ассанж находится под стражей в лондонской тюрьме строго режима Белмарш. Он отбывает арест за нарушение меры пресечения, которую ему назначили несколько лет назад британские власти. Это было сделано из-за обвинений Ассанжа в изнасиловании. Шведские власти позже закрыли дело. А арестанта теперь, возможно, ждет экстрадиция в США, где его будут судить за публикацию на портале Wikileaks секретных материалов по войне в Ираке и Афганистане.

Слушания по экстрадиции Ассанжа в США возобновятся в мае.