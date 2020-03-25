В очаге пандемии коронавируса отменяют карантин

Власти Китая возвращают провинцию Хубэй в привычный ритм жизни.

Прежде всего будут сняты ограничения на поездки как в провинцию, так и из нее, правда здесь предполагается одно «но». Путешественники будут обязаны предъявить «зеленый код» — специальный штрих-код на мобильном телефоне, который подтвердит, что обладатель смартфона совершенно здоров. Город Ухань, в котором и началась пандемия, будет открыт только 8 апреля. В столице провинции карантин пока сохраняется. Железнодорожное сообщение с регионом будет частично восстановлено через три дня. Карантин был введен в Ухани 28 января, то есть ограничительные меры дали результат спустя два месяца. Всего они затронули более 50 миллионов человек. Ближайшие недели помогут понять как меняется обстановка без особых мер защиты.

Количество заболевших в Китае в марте значительно снизилось. За последние несколько дней выявлен лишь один новый случай.