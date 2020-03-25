Минсельхоз, Минпромторг и Минздрав представят предложения об ограничении экспорта

Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин.

Профильные ведомства должны подготовить предложения о целесообразности ограничения экспорта лекарств, продуктов и товаров первой необходимости. Такое указание Михаил Мишустин дал на заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса. С учетом полученной информации Минсельхоз, Минпромторг и Минздрав должны будут раз в неделю формулировать предложения, как ограничивать экспорт определенных групп товаров. В свою очередь Россельхознадзор уже приостановил экспорт из России гречки и остальных круп. Запрет введен на 10 дней — до особых указаний рабочей группы по противодействию распространения коронавируса.

В последнюю неделю в российских магазинах возник ажиотажный спрос на ряд продуктов, в частности, на гречку.