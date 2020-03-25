В России начинается прием заявлений о голосовании 22 апреля по месту нахождения.

Как отмечала ранее глава ЦИК Элла Памфилова, с 25 марта по 16апреля заявления принимаются территориальными комиссиями, МФЦ и в электронном виде — через портал госуслуг. С 11 по 16 апреля заявления можно будет подать в участковые избирательные комиссии.