Суд в США поддержал требование запретить передачу кибервалюты Gram покупателям.

Отмечается, что такой запрет будет вынесен в свое время, а пока установлен временный судебный запрет. На запрете настаивала Федеральная комиссия по ценным бумагам. Она считает, что компания Telegram Group нарушила американский закон, не зарегистрировав размещение виртуальной валюты Gram должным образом.
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