Американские власти не могут допустить экономического краха Boeing.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, администрация окажет компании умеренную финансовую поддержку. Между тем, по сведениям Рейтер, «Боинг» планирует возобновить производство проблемных самолетов «737 макс» уже к маю и попросила некоторых поставщиков быть готовыми начать поставку деталей этой модели в апреле.