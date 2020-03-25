США могут потратить около $6 трлн на смягчение экономических последствий коронавируса.

Эти средства будут предназначены широким слоям американцев, включая безработных, индивидуальных предпринимателей и нуждающихся в поддержке семьи. Об этом сообщил советник президента США по экономическим вопросам Ларри Кудлоу. По его словам, это будет самый большой пакет финансовой помощи в истории США. Кудлоу добавил, что страну ждет «тяжелый период», однако подчеркнул, что это будут «недели, а не годы».