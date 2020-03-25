Власти Москвы утвердили алгоритм лечения пациентов с коронавирусом.

При легкой форме заболевания лечение может проходить на дому. Температура пациента должна быть ниже 38,5 град, частота дыхательных движений — меньше 30, насыщение крови

кислородом — превышать 93%, дыхание должно быть свободным. Если хотя бы один из этих признаков не соблюден, заболевший будет госпитализирован. Если пациент старше 65 лет, либо у него есть хроническое заболевание, либо беременность, он будет госпитализирован даже в случае легкого протекания болезни. Как говорится в сообщении департамента здравоохранения, при домашнем лечении пациенту будет назначен прием Лопинавира и Рит-навира, обильное питье и жаропонижающие.