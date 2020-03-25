Власти Китая объявили о снятии действовавшего карантина в провинции Хубэй.

Транспортное сообщение с ней возобновляется. По официальным данным, за последние дни в провинции, которая считалась эпицентром распространения коронавируса, был выявлен только один новый случай заражения. Карантин в городе Ухань, ставшем первым очагом коронавирусной инфекции, будет снят 8 апреля. Всего за время эпидемии скончались более 3 тыс. жителей Китая.