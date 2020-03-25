СК в Уссурийске проводит проверку по факту недостоверной информации о коронавирусе.

По данным следствия, 28-летний местный житель распространил в мессенджере ложную информацию о заразившихся коронавирусом на одном из предприятий города. На момент появления видеозаписи подтвержденных случаев заражения в Приморье не было. На мужчину был составлен административный протокол, который направлен в суд. Автор ролика уже принес публичные извинения.