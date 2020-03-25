Людям, побывавшим в Нью-Йорке, стоит самоизолироваться на 14 дней.

С такой рекомендацией выступила администрация Дональда Трампа. Как сообщила координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом, доктор Дебора Биркс, Около 56% всех случаев заболевания в США происходят из Нью-Йорка. Уровень заражения в районе крупрейшего американского мегаполиса в 8-10 раз выше, чем в других частях страны.