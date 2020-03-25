В Греции за 36 часов выписано около 800 штрафов за нарушения ограничений, связанных с коронавирусом.

Как передает РИА, запрет на передвижения по стране за исключением крайней необходимости введен в Греции с понедельника и будет действовать до 6 апреля. Ездить можно только на работу, за продуктами, в аптеку и к врачу. Также можно выгуливать домашних животных и индивидуально заниматься спортом. При этом все, кто выходит из дома, должны иметь при себе заявление о цели выхода. Штраф за бесцельные поездки составляет 150 евро.