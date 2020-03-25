Число зараженных коронавирусом по всему миру превысило 400 тысяч человек.

Это данные университета Джона Хопкинса. Больше всего заболевших в Китае — 81,5 человек и Италии – около 70 тыс. В Италии больше всего умерших — более 6 800. Из-за коронавируса все больше стран объявляет карантин. Накануне власти Индии запретили более, чем миллиарду жителей выходить из дома в течение трех недель.