Правительство РФ распорядилось закрыть кинотеатры и ночные клубы.

В связи с ситуацией с коронавирусом в кафе, ресторанах и барах запретят курение кальянов. Во всех регионах России уже действует режим повышенной готовности из-за пандемии. Роспотребнадзор должен совместно с Минпромторгом проработать использование для дезинфекции «любых спиртосодержащих средств, в том числе косметических», а также переоборудовать государственные санатории и лечебно-реабилитационные центры для изоляции зараженных коронавирусом. Работникам старше 65 лет выдадут больничные. По последним официальным данным, в России зафиксировано 495 случаев заражения Covid-19.