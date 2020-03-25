Оперштаб поручил организовать вывоз россиян из стран, неблагоприятных по коронавирусу.

К возвращению граждан России на родину привлекут ресурсы Минобороны, МЧС и Управделами президента. Единовременный вывоз граждан Украины и России будет организован по железной дороге: украинцев отправят на Украину, россиян — в Россию. РЖД для этого сформирует спецпоезд по маршруту Киев — Москва — Киев, который отправится 27 марта. Возвращением граждан России из Египта займется белорусская авиакомпания «Белавиа» — в счет долга перед Россией за аэронавигационные услуги.