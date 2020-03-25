Того, кто нарушает карантин по коронавирусу следует убить.

Таким образом глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал поведение жителя республики, который вернулся из Мекки, не ушел на карантин и встречался с друзьями. Глава Чечни добавил, что если у мужчины подтвердится заражение, то заболеют тысячи людей. Ранее в Минздраве Чечни сообщили, что у троих жителей республики, прилетевших их Турции, первый тест на коронавирус дал положительный результат. Двое из них побывали в Мекке. Официально в Чечне подтвержден один случай заражения коронавирусом.