Шведская экоактивистка Грета Тунберг провела последние две недели в самоизоляции.

У себя в инстаграме она рассказала, что путешествовала в центральную Европу, а спустя несколько дней после начала карантина у нее появились симптомы заражения коронавирусом. Тунберг считает, что уже переболела Covid-2019, хотя и «почти не почувствовала» этого. В Швеции нельзя сдать тест на коронавирус, если только человек не нуждается в экстренной медпомощи. Всем заболевшим рекомендуют оставаться дома и самоизолироваться.