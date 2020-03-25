Демпартии не следует из-за пандемии коронавируса отменять июльский съезд.

Об этом Си-эн-эн заявил претендент на выдвижение кандидатом в президенты от демократов, бывший вице-президент США Джозеф Байден. На съезде будет названо имя соперника Дональда Трампа на предстоящих в ноябре выборах. По словам Байдена, у него самого нет симптомов заражения и поэтому он не сдавал тест. В ходе интервью он закашлял в кулак и ведущий программы сделал ему замечание.