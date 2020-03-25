Правительство США призывает Россию освободить всех политических заключенных из Украины.

Как говорится в в Twitter американского посольства в Киеве, Россия продолжает аресты крымских татар и продлевает сроки заключения тех, кого преследуют по политическим мотивам. При этом заключенных не обеспечивают медпомощью на фоне пандемии коронавируса. По американским данным, сейчас в России «по политическим мотивам» под страже содержатся 88 граждан Украины.