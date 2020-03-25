В Москве пациентов с легкой формой заражения коронавирусом будут лечить на дому.

Соответствующий алгоритм действий утвердил столичный департамент здравоохранения. Для домашнего лечения у пациента должна быть температура ниже 38,5 градусов, частота дыхательных движений меньше 30, насыщение крови кислородом больше 93%. Если хотя бы по одному из параметров показания не соответствуют указанной норме, пациента ждет госпитализация. В любом случае будут госпитализировать больных старше 65 лет, беременных или имеющих хронические заболевания.