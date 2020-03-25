Более 60% россиян считают значимой поправку об обнулении сроков президента.

Это следует из опроса ВЦИОМ. 89% респондентов посчитали важным закрепить в Конституции защиту исторической правды и положение о территориальной целостности страны. При этом только 73% поддержали поправку о приоритете основного закона над международным правом. Защиту института брака как союза и женщины поддержали 80%.