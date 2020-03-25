В московской б-це им. Мухина проверят условия содержания пациентов.

Об этом ТАСС сообщили в столичном депздраве. Ранее «Открытые медиа» писали, что в больнице «курят, плохо кормят, страдающих от пневмонии лечат кардиологи, а пациенты сравнивают медучреждение с ночлежкой». Именно в этой больнице умер пациент, поступивший с пневмонией. В ведомстве утверждают, что причиной смерти стала недостаточность внутренних органов на фоне нескольких заболеваний — пневмония не была среди них ведущим. Результат анализа на коронавирус был отрицательным.