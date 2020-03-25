Ведущие фондовые индексы США к закрытию торгов выросли на 8-11%.

Это произошло на фоне мер, принятых ФРС и заявлений президента Трампа о стремлении вернуть американцев на рабочие места к апрелю. Ранее Трамп заявил, что хотел бы открыть страну к Пасхе, 12 апреля, сняв ограничения на экономику и на связи с внешним миром.