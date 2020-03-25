Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в мире превысило 400 тысяч.

Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени. Еще три дня назад заболевших было 300 тыс. 18 тысяч умерли. В России, на сегодняшний день, по данным властей, выявлены 495 случаев заражения.