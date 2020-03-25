Китайские власти снимают сегодня карантин с провинции Хубэй.

Он действовал там последние два месяца из-за эпидемии коронавируса. В связи со снижением рисков распространения пневмонии, транспортное сообщение с этим регионом будет полностью восстановлено. Считается, что именно с этой китайской провинции началось заражение коронавирусом по всему миру. В ВОЗ считают, что пик пандемии еще не пройден.