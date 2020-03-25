Около 2 тыс. россиян «застряли» в Дубае из-за отмены обратных рейсов авиакомпанией FlyDubai.

Как рассказала ТАСС официальный представитель Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, с сегодняшнего дня все рейсы перевозчика отменяются, в т.ч. и четыре запланированных на 25 марта для вывоза российских граждан. Самолеты должны были лететь из Дубая в Москву, Самару, Краснодар и Казань. Россиянам предложили лететь ближайшими рейсами, которые откроются только 7 апреля.