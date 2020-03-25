Россиян начнут вывозить с египетских курортов с 26 марта.

Как сообщил РИА руководитель консульского отдела российского посольства Юсуп Абакаров, из Шарм-эш-Шейха и Хургады в Домодедово ежедневно будет выполняться два рейса авиакомпании «Белавиа». Комплектованием списков занимаются сотрудники посольства. По данным посольства, в Египте сейчас находятся около двух тысяч россиян.