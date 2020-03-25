Причиной смерти пациента с пневмонией в больнице в Москве стала недостаточность внутренних органов

. Как сообщили ИФ в Департаменте здравоохранения Москвы, у пациента было несколько хронических заболеваний и умер он не от пневмонии. Результат анализа на коронавирус был отрицательным. Собеседник агентства отметил, что сейчас в Москве 100% заболевших пневмонией проходят обследование и на коронавирус.