Столичный Депздрав разрешил домашнее лечение заразившихся коронавирусом в легкой форме.

Как следует из приказа ведомства, если температура пациента ниже 38,5°С, а дыхание свободно, то человек может остаться дома. Госпитализация обязательна в любом случае, если с заболевшим живут лица старше 65 лет или имеющие хронические заболевание. Это распространяется и на беременных женщин.