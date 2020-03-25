Индия с сегодняшнего дня вводит всеобщий трехнедельный карантин в связи с коронавирусом

Жителям страны с населением более 1,3 миллиардов человек запрещено покидать свои дома. Этот карантин станет крупнейшим по масштабам в мире.

Тем временем, президент США Дональд Трамп попросил американцев выйти на работу для спасения экономики, несмотря на распространение COVID-19. В эфире телеканала Fox News он заявил, что из-за гриппа умирают тысячи людей. И при этом власти никогда не «отключали» из-за этого страну. Еще больше людей теряется в авариях. Однако автопроизводителей не просят прекратить делать машины. Американский лидер отметил, что люди умирают и от вируса, но еще больше людей можно потерять, если страна окажется в обширной рецессии или депрессии. Трамп убежден в том, что США «не были созданы, чтобы оставаться без работы». Он отметил, что люди не желают быть запертыми в доме или в квартире.